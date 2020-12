GDDKiA: Oferta Budimeksu za 175,1 mln zł wybrana na odcinek autostrady A18

"Z siedmiu ofert, które wpłynęły na przebudowę obecnej DK18, od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, najkorzystniejszą okazała się ta złożona przez firmę Budimex. Dostosowanie ok. 16 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady wyceniono na ponad 175,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.