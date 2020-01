GDDKiA zakontraktowała do tej pory 61,5% zadań przewidzianych w PBDK 2014-2023

"W ramach realizacji PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) ogłosiliśmy już postępowania przetargowe na roboty budowlane dla 192 odcinków o łącznej długości 2 530,2 km. Podpisaliśmy umowy na roboty budowlane dla 166 odcinków o łącznej długości 2 193 km i wartości ok. 70 mld zł, z czego do ruchu udostępniliśmy kierowcom ponad 1 164,7 km nowych dróg. Dotychczas udostępniliśmy 32,6% nowych dróg przewidzianych do realizacji w PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Podpisaliśmy umowy na realizację 61,5% i ogłosiliśmy przetargi na 71% zadań wskazanych w PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" - czytamy w komunikacie.