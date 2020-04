Generali i Concordia dofinansują zakup respiratorów do dwóch szpitali 

Szpitale te, jak i inne wspierane przez Caritas Polska, zostały przekształcone w szpitale zakaźne, albo są na liście jednostek, które wraz z wzrastającą liczbą zachorowań będą dostosowane, by przyjmować osoby chore na koronawirusa. W związku z tym, że jest to dla nich nowa rola wymagają doposażenia, m. in. w respiratory, aby móc temu zadaniu sprostać, podano.