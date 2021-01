Geotrans zaktualizował strategię, wydłużył termin jej realizacji do końca 2026r.

2) pozyskanie nowych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów - nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu;

"Liczba pozyskiwanych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów oraz wartość związanych z tym nakładów inwestycyjnych planowanych na lata 2021-2026 będzie zależeć główne od dostępności atrakcyjnych lokalizacji, tendencji rynkowych oraz możliwości spółki w zakresie ich sfinansowania, co będzie przedmiotem bieżącej analizy i decyzji zarządu" - czytamy dalej.

"Jeśli chodzi o obszar farm fotowoltaicznych, to naszym głównym celem na 2021 r. jest pilotażowy projekt, który chcemy zrealizować na posiadanym już przez spółkę zrekultywowanym gruncie. Obecnie kończymy prace przygotowawcze m.in. w postaci analizy możliwości technicznych. Bardzo liczymy, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli poinformować o dalszych postępach. Zaangażowanie w kolejne projekty rozpoczniemy po skutecznej realizacji pilotażu, tak byśmy mogli naszym potencjalnym, przyszłym kontrahentom przedstawić już namacalne dowody naszej pracy. Na pewno jest to obszar o olbrzymim potencjale i chcemy się do tej działalności solidnie przygotować. Posiadamy niezbędne doświadczenie i kompetencje w zakresie rekultywacji, teraz chcemy przeanalizować możliwość pójścia krok dalej, jeśli chodzi o oferowane usługi i ich kompleksowość" - dodał prezes.

Spółka podała też, że rekomendacje co do wypłaty dywidendy oraz jej ewentualna wysokość, a także co do wartości ewentualnego skupu akcji własnych będą uzależnione od relacji planowanych nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach do wygenerowanych nadwyżek środków finansowych w danym roku obrotowym. Ponadto pod uwagę brane będą inne istotne czynniki warunkujące działalność spółki i specyfikę branży, w której funkcjonuje.