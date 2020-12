Getin Holding dopuścił wybranych oferentów do due diligence Idea Bank Rumunia

"Zarząd Getin Holding [...] informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. podjął decyzję o dopuszczeniu wybranych oferentów do badania due diligence spółki zależnej emitenta - Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia (Idea Bank Rumunia), które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących. Decyzja ta została podjęta m.in. na podstawie otrzymanych wstępnych, niewiążących ofert nabycia Idea Bank Rumunia" - czytamy w komunikacie.

Getin Holding poinformował 10 listopada, że podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Bank w Rumunii i zaangażował jako doradcę do tej transakcji międzynarodowy bank inwestycyjny Rothschild & Co.