Getin Holding miał 47,63 mln zł zysku netto z dział. kont. w III kw. 2019 r.

"W III kwartale br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej [z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie] na poziomie 47,3 mln zł. Natomiast od początku roku wyniósł on 61,1 mln zł. Wypracowany wynik to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska. W ciągu 9 miesięcy spółki zagraniczne wypracowały dla Grupy 115,9 mln zł zysku netto i wypłaciły na rzecz Holdingu 70 mln zł dywidendy. W 2019 roku zobowiązania finansowe Holdingu zmniejszyły się o blisko 90 mln zł do poziomu 211,5 mln zł. Dzięki dalszej, skutecznej realizacji działań związanych z głęboką restrukturyzacją i zmianą modelu biznesowego, w III kwartale br. Grupa Idea Bank SA osiągnęła zysk netto na poziomie 12,3 mln zł. Wypracowany zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej umożliwił poprawę wskaźników kapitałowych. W wyniku restrukturyzacji, od początku roku koszty działania grupy bankowej spadły o 18,6%

w ujęciu rocznym" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.