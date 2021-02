Getin Holding przyznał oferentowi wyłączność na negocjacje ws. Idea Bank Ukraina

Getin Holding podpisał z oferentem działającym na rynku ukraińskim porozumienie, w którym zezwolił mu na przeprowadzenie due diligence spółek Idea Bank z siedzibą we Lwowie oraz New Finance i przyznał oferentowi wyłączność na negocjacje dotyczące zakupu tych spółek na okres do 30 kwietnia 2021 roku, podał Getin Holding.