Getin Holding: Termin przeniesienia własności aktywów ukraińskich to 30 VI

Termin, do którego powinno nastąpić przeniesienie na kupujących własności akcji Idea Bank Ukraina i udziału w NFS, przewidziany w warunkowej umowie sprzedaży Idea Bank Ukraina i LLC New Finance Service (NFS), został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku, podał Getin Holding.