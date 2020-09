Getin Noble Bank miał 246,93 mln zł straty netto, 51,26 mld zł aktywów w II kw.

"W II kwartale 2020 roku Getin Noble Bank podejmował intensywne działania mające na celu minimalizowanie skutków pandemii COVID-19 m.in. poprzez dalszą optymalizację kosztów operacyjnych oraz skuteczną obniżkę kosztu finansowania. Bank zainicjował również projekt transformacji digital, który jest odpowiedzią na zmieniający się model zachowania klientów oraz obecne warunki rynkowe. Ponadto, dzięki skutecznym procedurom oraz zaangażowaniu całej organizacji, bank sprawnie dostosował się do wyzwań operacyjnych związanych z COVID-19, przy zachowaniu pełnej ciągłości działania oraz zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i pracownikom" - czytamy także.

"Wynik z tytułu odsetek wyniósł 540,7 mln zł i był wyższy w stosunku do porównywalnego okresu 2019 roku o 86,8 mln zł (tj. o 19,1%), przy spadku w tym samym okresie poziomu aktywów o 5,2%. Wzrost wyniku odsetkowego to efekt spadku kosztów z tytułu odsetek o 201,6 mln zł (tj. o 32,5%), przy jednoczesnym spadku przychodów odsetkowych o 114,8 mln zł (tj. o 10,7%). W pierwszym półroczu 2020 roku przychody odsetkowe banku zostały zmniejszone o kwotę 21,0 mln zł z tytułu rozliczeń wynikających z decyzji TSUE z września 2019 roku, dotyczącej zwrotów części pobranych prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytów konsumenckich" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 20,3 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2019 roku o 15,2 mln zł (tj. o 42,9%) - spadek wyniku z tytułu prowizji związany był przede wszystkim ze spadkiem dochodów z tytułu sprzedaży produktów inwestycyjnych, co bezpośrednio wynikało z wpływu pandemii COVID-19 na zachowania klientów oraz wolumeny sprzedaży produktów inwestycyjnych, podano także.

Bank podał, że wzrost kosztów odpisów nastąpił przede wszystkim w grupie kredytów i pożyczek hipotecznych (wzrost o 139 mln zł częściowo będący efektem osłabienia się kursu PLN/CHF) oraz w grupie kredytów i pożyczek firmowych (wzrost o 50,7 mln zł - w I półroczu 2019 roku dokonano rozwiązania 39,2 mln zł odpisów na portfel kredytów i pożyczek firmowych); w ramach utworzonych odpisów ujęto w czerwcu kwotę 90 mln zł odpisów zawiązanych z uwagi na wysoką niepewność co do wpływu trwającej pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą, zachowanie klientów oraz tym samym portfeli kredytowych.

"Koszty związane z opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosły 95,7 mln zł i obejmowały one zarówno jednorazowe ujęcie rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w kwocie 45,4 mln zł, jak i koszt składek na fundusz gwarantowania depozytów za I półrocze 2020 roku w kwocie 50,4 mln zł. W stosunku do I półrocza 2019 roku jest to poziom wyższy o 3,2 mln zł (spadek składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2020 roku o 23,1 mln zł, przy jednoczesnym wzroście kwartalnych składek na fundusz gwarantowania depozytów łącznie w I półroczu o 26,2 mln zł)" - czytamy także.