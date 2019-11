Getin Noble Bank zakłada spadek kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach

"Spadło prawdopodobieństwo defaultu na wszystkich kredytach, a w portfelu kredytów hipotecznych i portfelu korporacyjnym wyraźnie spadł koszt ryzyka w tym roku. W kredytach detalicznych oczekuję spadku koszty ryzyka w kolejnych kwartałach. Będzie to wynikało z dwóch czynników - jeden to kwestia zastępowania w naszym portfelu starych transakcji nowymi i stopniowe poprawianie parametrów poprzez rosnąca wagę nowych kredytów w portfelu" - powiedział Romanowski podczas konferencji prasowej.

"Liczę na powrót jeśli nie od razu do regularnej to w miarę regularnej sprzedaży portfeli. Temu będzie sprzyjał fakt, że zwiększyliśmy pokrycie portfela kredytowego rezerwami. Następne kwartały powinny pokazywać spadek ryzyka w tym portfelu" - zaznaczył Romanowski.

"Liczę na to, że uda nam się wrócić do regularności - może portfele będą na tyle duże, że przepływy z tych sprzedaży pozwolą obniżyć koszty ryzyka w średnim okresie. Powrót do regularności to jest kwestia przyszłego roku" - dodał.