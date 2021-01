GfK: Barometr Nastrojów Konsumenckich wzrósł o 3,2 pkt m/m do -15,5 pkt w XII

- poprawa ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - wzrost o 0,6 pkt proc., z poziomu -13 do -12,4;

- poprawa ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - wzrost o 1,8 pkt proc., z poziomu -11,8 do -10;

- poprawa ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju - wzrost o 8,2 pkt proc., z poziomu -48,1 do -39,9;

- wzrost skłonności do zakupów - wzrost o 2,3 pkt proc, z poziomu -1,9 do -0,4" - czytamy w komunikacie.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.