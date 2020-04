GH widzi ryzyko odstąpienia kontrahenta od umowy nabycia aktywów na Ukrainie

"Zgodnie z procedurami banku centralnego, formalnie to powinniśmy spełnić warunki zamknięcia transakcji do końca kwietnia. Taki też mamy kalendarz" - powiedział Kaczmarek, zapytany o planowany termin sfinalizowania transakcji sprzedaży spółek na Ukrainie.

Podkreślił jednak, że zmiany wywołane pandemią koronawirusa mogą zostać uznane przez kontrahenta jako "Material Adverse Change" i zagrażać możliwości sfinalizowania akwizycji.

"W przypadku tej transakcji, nie ma wątpliwości, że to, co się dzieje wokół nas spełnia warunki sytuacji nadzwyczajnej. Ani my, ani druga strona nie wysłała żadnych powiadomień, ale umowa jest w procesie, podpisaliśmy ją w grudniu, a transakcja nie dzieje się w próżni. Czy jest ryzyko, że do niej nie dojdzie? Tak. Ja je widzę, włączając telewizor" - podkreślił prezes.

Dodał, że do końca kwietnia holding powinien zaraportować, kiedy ta transakcja nastąpi.

Getin Holding zawarł w grudniu 2019 r. warunkowe umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank (IB) oraz 100% udziału LLC New Finance Service (NFS) z Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. i osobą fizyczną, jako kupującymi, oraz Dragon Capital LLC jako brokerem. Warunkowa umowa sprzedaży NFS została zawarta z Napalor Holdings Limited, spółką wskazaną przez kupujących. Wówczas podano, że finalizacja obu transakcji jest przewidywana nie później niż 31 maja br.

Kaczmarek poinformował, że holding - na mocy umowy - oczekuje obecnie na wpływ gotówki od nabywcy rosyjskiej spółki Carcade.

"Zapłata nastąpiła akredytywami i one zamieniają się na gotówkę. [...] Pomiędzy grudniem a dziś kurs rubla zanurkował o ok. 30%. To znajdzie odbicie w strumieniu gotówki, który otrzymamy, bo transakcja jest rublowa"- wskazał prezes.

20 marca br. Getin Holding podał, że zawarł z Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi lokalną umowę sprzedaży 1 udziału, stanowiącego 100% kapitału zakładowego OOO Carcade za kwotę 2 933,4 mln RUB, co stanowi równowartość 159,87 mln zł. Zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej zarejestrowane zostało przeniesienie własności 1 udziału, stanowiącego 100% kapitału zakładowego spółki Carcade, wcześniej należącej do Getin Holding, na rzecz Gazprombank Leasing oraz Novfintekh.

Kaczmarek poinformował, że biznes rosyjski przestał być konsolidowany przez Getin Holding od 31 marca br.

Getin Holding podał dziś, że ewentualne ryzyka dla grupy mogą powstać w sytuacji: pogorszenia jakości portfeli, ze względu na sytuację klientów; ograniczenia popytu na usługi finansowe, w szczególności kredyty, a tym samym niższe dochody odsetkowe i prowizyjne; silną deprecjację UAH / RUB / BYN, a także ograniczenia wypłaty dywidend ze spółek parterowych, co może skutkować zakłóceniami w przepływach finansowych na poziomie Getin Holding.

"Popyt na kredyty w średnim terminie wzrośnie, bo wiele gospodarstw domowych będzie uzupełniało braki w budżecie środkami zewnętrznymi. O popyt kredytowy jestem względnie spokojny. Odrębną kwestią jest ryzyko. Tak ekstremalne czasy niosą ogromne zagrożenia dla biznesu, ale dają też sporo szans podmiotom, które są przygotowane. Na Ukrainie kredytowaliśmy na 100% podczas, gdy trwała wojna w Donbasie. Czy mamy kompetencje kredytowania w ekstremalnie trudnych warunkach? Tak" - powiedział prezes.

Kaczmarek podkreślił, że holding przez ostatnie 2 lata pracował nad tym, by uzyskać praktyczną możliwość kredytowania online w formule end-to-end, dlatego jest dobrze przygotowany do udzielania kredytów i pożyczek w sposób zdalny.

Prezes wskazał, że holding w każdym kraju musi dostosować się do lokalnych regulacji, które silnie różnią się między sobą, podobnie jak poziom pakietu wsparcia, oferowanego przez rząd oraz restrykcji ograniczających aktywność w życiu codziennym obywateli.

"Wspólny mianownik jest tu taki, że wszystkie banki zachowują płynność. Oferują klientom wszelkie formy restrukturyzacji zadłużenia, wakacje kredytowe tak, by dopasować harmonogramy spłat do możliwości klientów. W kwestii bieżącego kredytowania to w większości krajów jest ono selektywne" - wymienił prezes.

Dodał, że obecnie trudno oszacować dla każdego kraju negatywny efekt, związany z pandemią, bo w wielu państwach dopiero są wdrażane pakiety pomocowe.

"Sądzę, że szacunki będą możliwe najwcześniej na przestrzeni drugiego kwartału" - powiedział prezes.

Getin Holding podał dziś, że odnotował 102,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 917,16 mln zł straty rok wcześniej. Holding podał, że zysk netto wypracowany w 2019 r. to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska. W minionym roku spółki zagraniczne wypracowały dla grupy 155 mln zł zysku netto i wypłaciły na rzecz Holdingu ponad 100 mln zł dywidendy.

"W ubiegłym roku wszystkie spółki wyglądały bardzo dobrze, co przełożyło się na zainteresowanie inwestorów nawet w takich krajach, jak Rosja i Ukraina. W efekcie mieliśmy podpisanie dwóch umów sprzedaży aktywów ukraińskich i rosyjskich po cenach, których - jako zarząd - nie musimy się wstydzić" - zaznaczył Kaczmarek.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

