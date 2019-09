budownictwo 1 godzinę temu

Ghelamco Poland sprzedało do tej pory 60% lokali w Foksal 13/15 w Warszawie

Ghelamco Poland zamierza rozpocząć przekazywanie mieszkań w inwestycji Foksal 13/15 w Warszawie jeszcze w tym roku, poinformował dyrektor zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią Jeroen van der Toolen. Do tej pory spółka sprzedała 60% lokali i jest optymistycznie nastawiona co do znalezienia nabywców na pozostałe, ze względu na prestiżowy i unikalny charakter projektu.