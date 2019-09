Giełda szykuje road show. Chce zachęcić Azjatów do inwestowania w Polsce

Od dłuższego czasu warszawska giełda razi słabością . Nie chodzi tylko o to, że światowa hossa ominęła GPW. Inwestorzy coraz mniej chętnie obracają akcjami na GPW, wiele firm opuszcza giełdę i nie ma chętnych by wejść na parkiet.

- Nasza uwaga jest skupiona na inwestorach. Nie mamy zdalnego członka z Azji i godzin dostosowanych do handlu dla tamtejszych inwestorów. To jest przed nami. Póki co, chcemy przeprowadzić wielkie road show w Azji w przyszłym roku - zapowiada Marek Dietl, prezes GPW.