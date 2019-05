GK Immobile: Focus Hotels powiększy sieć o nowy hotel w Szczecinie

"Grupa Kapitałowa Immobile z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że Focus Hotels (dzierżawca) o zawał ze spółką Zawiszy Office Centre Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (wydzierżawiający) umowy zobowiązującej do wybudowania hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Szczecinie" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie umowy wydzierżawiający zobowiązał się wybudować i wydzierżawić na rzecz dzierżawcy hotel w kategorii 4 gwiazdek na nieruchomości w Szczecinie przy ul. 3 Maja 22 oraz przy Placu Zawiszy 5, z co najmniej 86 pokojami hotelowymi wraz z przynależnymi miejscami parkingowymi, na okres 15 lat od daty przekazania hotelu, co powinno zgodnie z umową nastąpić do dnia 30 września 2020 r., podano także.