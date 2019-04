budownictwo 27 minut temu

GK Immobile przedłużyła zapisy w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia

Grupa Kapitałowa Immobile przedłużyła termin zapisów do sprzedaży akcji w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia, podał wzywający. Zapisy miały trwać do 21 lutego.