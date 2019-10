Glamox ogłosił wezwanie na 100% akcji ES-System po 3,5 zł za akcję

"Przedmiotem niniejszego wezwania jest 42 863 637 akcji zwykłych na okaziciela spółki ES-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie [...] o wartości nominalnej 0,33 zł każda, [...] z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki, a łącznie wszystkie akcje uprawniają do 42 863 637 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

"Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objętych co najmniej 28 290 000 akcji, uprawniających do co najmniej 28 290 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej.