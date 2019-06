Glapiński, Gatnar: Inflacja w pobliżu 3% pod koniec br.; Sura - na pocz. 2020

"Wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie nieco wyższa [w lipcowej projekcji NBP w porównaniu do marcowej], choć nie budząca niepokoju. Inflacja wzrośnie w pobliże 3% w tym roku, a potem będzie spadać" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

"Z danych, które już posiadamy, wygląda na to, że pod koniec roku inflacja przekroczy cel i zbliży się do 3%. Tak to na razie wygląda. Zobaczymy, co pokaże projekcja lipca" - powiedział Gatnar podczas konferencji.