Glapiński: NBP planuje na jutro aukcję obligacji

"Oceniając działania zaproponowane przez zarząd i decyzje RPP najważniejsze w tym pakiecie to jest obniżenie stóp procentowych, zasilenie banków w płynność, w operacjach repo i wprowadzenie zakupu obligacji. Zakup obligacji będzie się bardzo silnie rozwijał w najbliższych dniach i tygodniach lub miesiącach jak i zasilanie repo. To jest właściwie standard wszystkich banków centralnych" - powiedział Glapiński

"Kryzys będzie głęboki, ale państwo jest dobrze do tego przygotowane. Byliśmy przygotowani na kryzys. On nie jest katastroficzny. Jest to poważny kryzys" - powiedział Glapiński