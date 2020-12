Glapiński: Nie ma potrzeby, by NBP wprowadzał dodatk. niestandardowe instrumenty

"Na chwilę obecną NBP nie zdecydował się na wprowadzenie tego rodzaju instrumentów ani podobnych, bo nie ma żadnej takiej potrzeby. Instrumenty stosowane obecnie przez banki centralne muszą być dopasowane do sytuacji, ocen skuteczności, a sytuacja w całej strefie euro jest inna niż w Polsce. W Polsce jest dużo lepsza sytuacja. W polskich warunkach nie ma potrzeby wprowadzenia takich operacji. Banki mają więcej niż wystarczającą płynność, nie ma też żadnych problemów z dostępem firm do kredytów, co firmy jasno deklarują w ankietach, które prowadzimy" - powiedział Glapiński, odpowiadając na pytania dziennikarzy w wystąpieniu wyemitowanym na stronie internetowej banku centralnego.