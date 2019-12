Glapiński podtrzymuje oczekiwanie utrzymania stóp bez zmian do końca kadencji

"Jest tak, jak przewidywaliśmy, zmiany mogą być niewielkie w stosunku do projekcji. Tempo wzrostu jest nadal znakomite, to znakomity wynik na tle Europy, na tle naszego potencjalnego wzrostu. Trochę niższy wzrost PKB, trochę wyższa przejściowo inflacja - nic niepokojącego. W moim przekonaniu, jest bardzo prawdopodobne, że stopy pozostaną bez zmian do końca mojej kadencji, nic się tu nie zmieniło" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.