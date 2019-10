Glapiński: W nowej projekcji - lekko niższy wzrost PKB, lekko wyższa inflacja

"Mamy lekkie spowolnienie wzrostu i lekko wyższą inflację. Nie mamy sensacji w nowej projekcji. Nie ma żadnego powodu, aby przewidywać jakąś zmianę polityki, zmianę stóp" - powiedział Glapiński dziennikarzom w kuluarach "9th NBP Annual Flagship Conference on the Future of the European Economy (CoFEE)".