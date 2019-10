Glapiński: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, inflacja sięgnie 2,3% w całym 2019 roku

Szef banku centralnego wskazał, że sytuacja na świecie i u naszych najbliższych sąsiadów wskazuje na osłabienie koniunktury. Natomiast polska gospodarka reaguje na to słabiej, niż to było w poprzednich okresach.

"Wzrost PKB prognozujemy w 2019 r. na poziomie ostatecznie 4,3%, czyli niżej, niż prognozowaliśmy wcześniej, ale to nadal doskonały wzrost na tle Europy i świata. Także inflacja spodziewamy się, że będzie ostatecznie w wysokości 2,3% w 2019 r., czyli prawie w naszym celu inflacyjnym - o 0,2 pkt proc. poniżej celu inflacyjnego" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Według Glapińskiego, obecnie argumentów do potencjalnej dyskusji na temat zacieśniania polityki pieniężnej "błyskawicznie ubywa", gdy osłabia się koniunktura.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 2% w 2019 r. i przyspieszy do 2,9% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r. NBP napisał w "Raporcie o inflacji", że przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP inflacja CPI w horyzoncie projekcji (2019-2021) przyśpieszy, pozostając jednak w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego (2,5% +/-1 pkt proc.).