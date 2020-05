Global Cosmed miał 2,81 mln zł zysku netto, 6,14 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"W marcu doświadczyliśmy skokowego wzrostu popytu na wybrane produkty kosmetyczne, w szczególności mydło w płynie Apart Natural. Z uwagi na zerwanie łańcuchów dostaw musieliśmy zmierzyć się z ograniczoną dostępnością i wzrostem cen (nierzadko spekulacyjnym) surowców i komponentów produkcyjnych, jak również ograniczeniami w transporcie. Dodatkowym negatywnym czynnikiem było wyraźne osłabienie polskiej waluty względem euro i dolara amerykańskiego w I kw. 2020r., jednakże nasza obecność na wielu rynkach ogranicza ryzyko walutowe. Obecnie w fazie umiarkowanego odmrażania gospodarek narodowych, mamy do czynienia ze znaczną niepewnością rynku, co powoduje u nas ostrożność. Jako producent i dystrybutor dóbr szybkozbywalnych (FMCG) jesteśmy w relatywnie lepszej sytuacji w porównaniu do innych gałęzi gospodarki. Niemniej jednak mamy do czynienia ze strukturalną zmianą popytu i zachowania konsumentów, do czego dostosowujemy dalsze kroki. Jesteśmy elastyczną organizacją i wciąż dostrzegamy potencjał do poprawy

efektywności w wielu obszarach (np. produkcyjnym)" - skomentowała wiceprezes Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie.