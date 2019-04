Global Cosmed miał 6,58 mln zł straty netto, 10,2 mln zł EBITDA w 2018 r.

"W 2018 roku koncentrowaliśmy się przede wszystkim na ograniczeniu kosztów, co przy wypracowaniu w miarę podobnych przychodów ze sprzedaży r./r. umożliwiło dużą poprawę wyników finansowych. Dzięki restrukturyzacji, największe spadki w 2018 r. odnotowaliśmy w pozostałych kosztach rodzajowych i usługach obcych, a dodatkowym wsparciem była stabilizacja na rynku surowców. Wciąż widzimy potencjał do poprawy efektywności, szczególnie w obszarze produkcji i logistyki. Stawiamy sobie ambitne cele na 2019r., planujemy poprawę EBITDA o 4 mln zł. Koncentrujemy się na rozwoju swoich strategicznych marek. W tym roku planujemy jednocyfrowy wzrost przychodów w Polsce oraz wysoką dwucyfrową dynamikę sprzedaży zagranicą. Głównym czynnikiem rozwoju będzie marka bobini w Azji (Korea Południowa, Wietnam) oraz budowanie skali w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu." - powiedziała wiceprezes Global Cosmed Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie.

"W ocenie zarządu wpływ na wysokość straty w 2018 roku miały następujące czynniki: rezygnacja z kontraktów o niezadowalającej rentowności, koszty związane głownie z nieefektywnościami powstałymi w ramach inwestycji uruchomionej na początku 2017 roku mieszalni półproduktów kosmetycznych i związana z nią mniejsza od oczekiwanej wydajność. Na skutek wykonania wadliwej dokumentacji wykonawczej przez AB Industry i wadliwego wykonania na jej podstawie nowej mieszalni, doszło m.in. do wzrostu zatrudnienia na mieszalni pomimo zakładanego w dokumentacji projektowej utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, a ponadto do braku możliwości osiągnięcia deklarowanej wydajności mieszalni, wzrostu kosztów wytworzenia produktów w stosunku do pierwotnie zakładanych, nadmiernego wzrostu zapotrzebowania na wodę z wodociągu miejskiego, większego niż to było konieczne przy założeniu stosowania najnowszych standardów i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w branży kosmetycznej, a także wzrostu emisji ścieków stężonych" -

