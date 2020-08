Global Cosmed: Test potwierdził wirusobójczość żeli do dezynfekcji rąk Apart

"Badanie dotyczyło: Apart Desinfektionsgel, Apart Antybacterial & Antyviral hand gel, Apart Wirusobójczy i bakteriobójczy żel do dezynfekcji rąk (Higiena Dłoni, Rumianek, Aloes, Gliceryna). Produkty charakteryzują się skutecznością działania przeciwko wirusom osłonkowym takim jak: koronawirus SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, wirusom wywołującym grypę i wirusowi zapalenia wątroby typu C. Test skuteczności został wykonany zgodnie z normą EN 14476" - czytamy w komunikacie.