GNB oczekuje zatwierdzenia planu naprawy pod koniec br. lub na początku 2020 r.

"Bardzo byśmy chcieli, żeby to się udało zamknąć w tym roku, albo na początku przyszłego roku. Realnie oceniamy, że jak nie będzie do połowy grudnia, to już pewnie nie będzie w tym roku" - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej, zapytany, kiedy bank spodziewa się zatwierdzenia planu naprawczego przez KNF.