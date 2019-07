finanse 46 minut temu

Gothaer TU oficjalnie zmieniło nazwę na Wiener TU S.A. VIG

Gothaer TU oficjalnie przyjęło nazwę Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, podała spółka. To nowe oblicze zakładu ubezpieczeń, które ma eksponować jego przynależność do Vienna Insurance Group i nawiązywać do austriackich korzeni spółki-matki. Pod szyldem Wiener obecny w Polsce od blisko 30 lat ubezpieczyciel zamierza nadal koncentrować się na dostarczaniu elastycznych rozwiązań dla swoich partnerów biznesowych i klientów.