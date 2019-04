Gowin: Rekonstrukcja rządu może nastąpić po Wielkanocy

"Moim zdaniem, ta rekonstrukcja dokona się później, po świętach. Decyzja będzie należała do pana premiera. Nie jest nawet do końca przesądzone, że do rekonstrukcji dojdzie. Raczej skłaniamy się do tego, żeby ministrowie, którzy są liderami list do Parlamentu Europejskiego przed wyborami opuścili swoje stanowiska, żeby nie było wątpliwości co do transparentności przebiegu wyborów" - powiedział Gowin w radiu Tok FM.