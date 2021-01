Gowin: Szczegóły pomocy dla gmin górskich możliwe w przyszłym tygodniu

"Jeżeli chodzi o pomoc dla branży turystycznej, tak przez cały czas pracujemy nad odpowiednimi rozwiązaniami. Wkrótce, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, ogłosimy szczegóły adresowane do gmin górskich - to jest w zależności od tego jak te gminy definiować - od przeszło 100 do około 200 gmin. Tym gminom zaoferujemy konkretną pomoc" - powiedział Gowin w trakcie konferencji prasowej.