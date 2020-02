GPW liczy na stworzenie ram regulacyjnych dla rozwoju inwestycji pasywnych

"Aktywa funduszy ETF notowanych na giełdach w Europie Zachodniej przekroczyły na koniec ubiegłego roku 1 bilion USD. A w ciągu ostatnich 12 miesięcy napłynęło do nich rekordowe 125 mln USD. To pokazuje, jak duże zainteresowanie jest w tej chwili w Europie Zachodniej inwestowaniem pasywnym i takimi właśnie instrumentami" - powiedziała Olszewska podczas konferencji Warsaw Passive Investment.

"Jeżeli chodzi o giełdę w Warszawie, to pierwsze ETF-y wprowadziliśmy w 2010 roku i były to ETF-y paszportowane, czyli nie na naszym prawie polskim. Od tego czasu ze względu na pewne rozwiązania systemowe ten segment nie rozwijał nam się tak, jak sobie tego życzyliśmy. W 2018 r. GPW przedstawiła swoją nową strategie na kolejne lata i tam kładziemy bardzo duży nacisk na nowe instrumenty, także na rozwój ETF-ów. Chcemy systemowo usuwać czynniki, które blokują rozwój tych instrumentów" - dodała Olszewska.

Podkreśliła, że jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne i ETF-y, to ten kierunek zaakcentowany jest w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, gdzie jasno jest napisane, że jednym z zadań jest określenie do końca 2020 r. krajowych regulacji dla produktów do tej pory nie istniejących lub nie rozwijających się na polskim rynku, a rozwijających się na innych rynkach europejskich czy tez światowych, w tym ETF.