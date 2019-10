GPW miała 41,12 mln zł zysku netto, 47,02 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"W okresie 9 miesięcy 2019 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 152,1 mln zł, co oznacza wzrost o 2,8 mln zł w stosunku do 149,3 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2018 roku. Grupa GPW w raportowanym okresie 2019 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 124,6 mln zł w stosunku do 125,4 mln zł wypracowanych w okresie 9 miesięcy 2018 roku. Spadek wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 0,8 mln zł był rezultatem wyższych kosztów operacyjnych o 2,4 mln zł, przy spadku przychodów o 2,5 mln zł. Wzrost kosztów operacyjnych dotyczył w głównej mierze wzrostu kosztów amortyzacji o 3,6 mln zł oraz wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych o 7,4 mln zł. Spadek przychodów ze sprzedaży wynika w głównej mierze ze spadku przychodów na rynku akcji o 4,5 mln zł, spadku przychodów na rynku instrumentów pochodnych o 0,8 mln zł oraz ze spadku przychodów z obsługi emitentów o 1,8 mln zł" - czytamy w raporcie.