Spore zwolnienia w CD Projekt. "Dostosowywanie skali"

Czyli Agile i wejście w AI. Tak jak robią to inne firmy. Brak perspektyw dla młodych ludzi. Po co ludzkość ma się rozmnażać jak wystarczy garstka ludzi. Bo przecież roboty i AI wszystko zrobi. Świat dla bogaczy. Każda klasa społeczna poniżej bogatych do kasacji. To już się zaczęło.