GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne

Jak wskazuje GPW, takie zmiany wymagają szczegółowych przygotowań, testowania, a przede wszystkim osobistej obecności pracowników GPW oraz spółek grupy w budynku Centrum Giełdowego. Wymagają też stawienia się w pracy pracowników biur maklerskich, bez których nie będzie możliwe przetestowanie systemu. Dla wszystkich tych osób wzrośnie w związku z tym ryzyko zarażenia koronawirusem. Z uwagi na ich bezpieczeństwo i bezpieczeństwo całego obrotu nie możemy sobie na to pozwolić.

"System transakcyjny i stowarzyszone z nim inne systemy pracują obecnie bez problemów i między innymi dlatego możliwa jest obsługa zdalna. Zmiana harmonogramu może wygenerować nam incydenty które w normalnej sytuacji można rozwiązać szybko - w przypadku pracy zdalnej na pewno wiązać się to będzie z większym nakładem czasu/wysiłku i ryzykiem turbulencji technicznych dla całego rynku" - podsumowano.

Izba Domów Maklerskich (IDM) poinformowała dziś, że zwróciła się ponownie do zarządu GPW z wnioskiem o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15 ze skutkiem natychmiastowym. Pierwszy wniosek o zmianę godzin sesji został przekazany do zarządu GPW 26 lutego 2020 r.