Grant Thornton: Liczba ofert pracy spadła o 26,9% r/r w listopadzie

"Jak wynika z danych firmy Element zebranych dla Grant Thornton na bazie 50 największych portali rekrutacyjnych w Polsce, w ostatnim miesiącu pracodawcy opublikowali jedynie 195,3 tys. nowych ofert pracy. To o 45 tys. ofert mniej niż w październiku 2020 roku oraz o 71,9 tys. mniej niż w listopadzie ubiegłego roku. Roczny spadek liczby miejsc pracy pogłębił się więc w listopadzie do 26,9%, czyli regres w popycie na pracownika jest największy od maja. Jesienne spadki w liczbie ofert pracy dalekie są jeszcze do spadków jakie widoczne były na początku pandemii, jednak wpływ drugiej fali i kolejnych obostrzeń na rynek pracy jest coraz bardziej widoczny. Kolejne miesiące pokażą, jak długi i głęboki będzie to wpływ" - czytamy w raporcie.