Grant Thornton: Program rewitalizacji przyjęło 57% gmin w ub.r wobec 39% w 2017

Największy postęp w przygotowaniu gotowych programów osiągnęło województwo zachodniopomorskie w 2018 roku, gdzie liczba gotowych programów wzrosła w do 92 z 15, tj. o 513%.

"Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku, gdzie w 2018 r. powstał tylko jeden nowy program (ich liczba wzrosła ze 116 do 117) oraz na Lubelszczyźnie, gdzie przybyły dwa programy (wzrost ze 129 na 131). Niewiele wyższe wzrosty (do ok. 15%) odnotowano też w sześciu województwach: małopolskim, świętokrzyskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim i mazowieckim" - czytamy w materiale.