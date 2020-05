Green Genius zbuduje w Polsce farmy PV o mocy ponad 42 MW do końca roku

"Widzimy znaczny wzrost polskiego sektora OZE, który dokonał się w ciągu ostatnich kilku lat. Jednocześnie gwałtownie wzrosła wartość inwestycji w OZE. Zjawisku temu towarzyszyły pewne zaburzenia na rynku. Wpływ recesji gospodarczej jest zauważalny w branży od kilku tygodni i wartość inwestycji zaczyna maleć do poziomów bardziej zbliżonych do rzeczywistych cen rynkowych. Sądzimy, że wpłynie to korzystnie na rynek i zachęci przedsiębiorców do dalszych inwestycji" - dodał Sklepowicz.