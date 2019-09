Grupa Azoty celuje w wydanie polecenia rozpoczęcia Polimerów Police na pocz. XII

"Ten projekt ma na celu lżejsze pokonywanie różnych cykli koniunkturalnych szczególnie w segmencie agro. Jest realizowany konsekwentnie i zgodnie z harmonogramem pomimo że nie brakuje tych, którzy mu źle życzą. Obecnie jest to zupełnie inny projekt i skala niż pierwotnie zakładano" - powiedział Wardacki podczas konferencji prasowej.

"Jesteśmy w procesie konstrukcji finansowania. Proces SPO został ponownie wszczęty. 23 września odbędzie się walne Polic, które zdecyduje o uruchomieniu tego procesu. Chcemy uzyskać 1,1 mld zł na szeroko rozumiany projekt Polimery Police. Środki zasilą equity PDH. Mam pełne przekonanie ze zakończy się sukcesem. Nie dostrzegam ryzyka, kolejne decyzje są podejmowane, a chętnych do finansowania nie brakuje" - zaznaczył prezes Grupy Azoty .

Według jego słów, term sheet dotyczący zaangażowania Grupy Lotos ( 500 mln zł) jest na końcowym etapie. Ponadto trwają rozmowy na temat szczegółów umowy inwestycyjnej wejścia podmiotów koreańskich do equity (500 mln zł).

"Może dopuścimy jakieś inne podmioty do equity. Z kolei organizowanie finansowania dłużnego również przebiega zgodnie z planem. Agenda koreańska po analizie projektu błyskawicznie podjęła decyzje o zaangażowaniu w equity - to świadczy o jakości tego projektu. Można spodziewać się bardzo dobrych wyników ekonomicznych po jego uruchomieniu. Spółka celowa szykuje się do wydania polecenia pełnej realizacji, raczej na początku grudnia" - stwierdził prezes.