Grupa Azoty: Kiedy Polimery Police ruszą, rynek będzie w trendzie wzrostowym

"Pandemia koronawirusa mogła spowodować dołek popytu na tworzywa, ale z czasem będzie się on zmieniał w trend wzrostowy. Nas interesuje przede wszystkim nie to co się dzieje teraz, ale to co będzie miało miejsce w roku 2023, kiedy Polimery Police będą już produkować. A z naszych analiz wynika, że rynek powinien być wówczas na fali wzrostowej" - powiedział ISBnews Łapiński w kuluarach uroczystości zamknięcia finansowania dla projektu Polimery Police.