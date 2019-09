Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai Engineering i KIND w spr. Polimerów Police

Na podstawie porozumienia Hyundai Engineering i KIND zobowiązują się do zainwestowania, odpowiednio, 73 mln USD i 57 mln USD, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH Polska. Natomiast spółki z Grupy Azoty zobowiązały się do inwestycji w projekt łącznej kwoty do 1,4 mld zł oraz środków z planowanej oferty publicznej akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police". Wiążące porozumienie (term sheet) jest następstwem podpisanego między obydwiema stronami 10 maja wstępnego porozumienia inwestycyjnego, wynika z komunikatu.

Spółka zapewniła, że realizacja strategicznego dla Grupy Azoty projektu Polimery Police przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W zakresie struktury finansowania spółki z Grupy Azoty podpisały już list intencyjny z Grupą Lotos o potencjalnym zaangażowaniu kapitałowym tego koncernu na ok. 500 mln zł. Z kolei 23 września akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" mają podjąć decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji o wartości do 1,1 mld zł. Zakładanym terminem oferty jest IV kwartał 2019 roku.

Celem projektu Polimery Police jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Moce produkcyjne wyniosą 437 tys. ton polipropylenu, dzięki czemu Polska stanie się jednym z największych jego producentów w Europie. Większość produkcji będzie sprzedawana za granicę. Całkowity szacowany budżet projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą m.in. nakłady inwestycyjne - wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze.