Grupa Azoty ma umowę z Hyundai Engineering na realizację Polimerów Police

W ramach umowy EPC PDH ma prawo zlecić wykonawcy wykonanie zakresu opcjonalnego na warunkach i za wynagrodzeniem ściśle określonych w umowie EPC. Zakres opcjonalny obejmuje sześć dodatkowych opcji: (i) wykonanie robót czerpalnych toru wodnego od terminalu "Mijanka" do terminalu przeładunkowo-magazynowego - pogłębienie od 10,5 m do 12,5 m na Kanale Polickim, (ii) wykonanie stacji uzdatniania wody związane z inwestycjami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police", (iii) wykonanie wytwórni azotu dla instalacji PDH i instalacji PP, (iv) wyposażenie laboratorium dla potrzeb projektu Polimery Police, (v) wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu, oraz (vi) przedłużenie gwarancji z 24 miesięcy na okres 36 miesięcy na powłoki antykorozyjne i powłoki zabezpieczeń ppoż. Łączna wartość wynagrodzenia za zakres opcjonalny wynosi 35 938 000 euro, podano również.

Data rozpoczęcia realizacji zobowiązań wykonawcy została wyznaczona na 1 sierpnia 2019 roku, przy czym do czasu wydania polecenia przystąpienia do pełnej realizacji strony przystąpią do realizacji swoich zobowiązań jedynie w ograniczonym zakresie wskazanym wyraźnie w umowie EPC. PDH ma prawo wydać polecenie przystąpienia do pełnej realizacji w terminie czterech miesięcy od daty rozpoczęcia, wskazano także.