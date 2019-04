Grupa Azoty miała 9,76 mln zł zysku netto, 764,44 mln zł EBITDA w 2018 r.

"Poziom przychodów ze sprzedaży uległ zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,0%, co przy jednoczesnym wyższym wzroście poziomu kosztów wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów (o 12,7%) skutkowało wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży w 2018 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 567 218 tys. zł" - czytamy w raporcie.