Grupa Azoty osiągnie 15-16 mld zł przychodów po uruchomieniu Polimerów Police

"Po uruchomieniu Polimerów Police przychody Grupy Azoty wzrosną o około jedną trzecią, do 15-16 mld zł, z 12 mld zł obecnie. Jednocześnie udział tworzyw w przychodach wzrośnie docelowo z obecnych 16% do jednej trzeciej" - powiedział Wardacki na konferencji prasowej.

Całkowity szacowany budżet projektu Polimery Police, w skład którego będą wchodziły będą wchodziły instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastruktura logistyczna, wynosi ponad 1,5 mld euro (ok. 6,5 mld zł) i jest to największa inwestycja w polskiej branży chemicznej. Budowa ma zostać zakończona w 2022 r., a w IV kw. 2022 roku planowane są pierwsze dostawy dla klientów komercyjnych.