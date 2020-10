Grupa Azoty Polyolefins planuje aneks przedłużający budowę Polimerów Police

"Zawarcie aneksu do umowy EPC jest warunkowe i uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów korporacyjnych spółki zależnej oraz zawarcia stosownych aneksów do umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Spółka zapowiedziała, że o podpisaniu aneksu do umowy EPC poinformuje osobnym komunikatem.

Projekt Polimery Police, o wartości ok. 7 mld zł, będzie się składał m.in. z gazoportu umożliwiającego odbiór 500 tys. ton propanu rocznie, instalacji do produkcji 429 tys. ton propylenu rocznie oraz instalacji do produkcji 437 tys. ton polipropylenu rocznie.