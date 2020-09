Grupa Azoty spodziewa się trudnej II połowy roku w nawozach wieloskładnikowych

"Nie mamy złudzeń, że rynek tworzyw wróci do równowagi dopiero wówczas, gdy do pierwotnego stanu powrócą kluczowe gospodarki europejskie i światowe. Kluczowe znaczenie mają tutaj skłonności osób fizycznych do dokonywania zakupów, a te w warunkach ogromnej niepewności co do utrzymania zatrudnienia i dochodów, są pod dużą presją. Wyzwaniem jest też melamina, głównie z powodu załamania popytu na rynkach takich, jak meblarski. [...] Dostrzegamy też zaostrzanie się konkurencji cenowej w obszarze pigmentów" - dodał.