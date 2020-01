finanse 33 minuty temu

Grupa Best kupiła wierzytelności o wart. 111 mln zł za 12,2 mln zł w IV kw.

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best wyniosła 111 mln zł w IV kw. 2019 roku wobec 156 mln zł rok wcześniej. Grupa zainwestowała w nowe portfele 12,2 mln zł wobec 12,5 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., podał Best. Spłaty z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 73,1 mln zł w IV kw. ub. roku , tj. o 18% więcej w skali roku. Był to zarazem najlepszy kwartalny wynik w całej historii Grupy.