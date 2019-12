Grupa EBI wzięła udział w sekurytyzacji zainicjowanej przez EFL

"Europejski Fundusz Inwestycyjny z zadowoleniem przystępuje w Polsce do umowy syntetycznej sekurytyzacji MŚP w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w tym kraju. Nowa transakcja z zaufanym partnerem, we współpracy z Bankiem i przy wsparciu planu Junckera, stanowi potwierdzenie doświadczenia Funduszu w zakresie uruchamiania inwestycji. Uwolnienie kapitału regulacyjnego w drodze sekurytyzacji umów leasingowych zwiększy zdolność EFL do finansowania MŚP na lepszych warunkach" - powiedział dyrektor wykonawczy EFI Pier Luigi Gilibert, cytowany w komunikacie.

Dzięki dodatkowej zdolności kredytowej, uzyskanej w wyniku uczestnictwa Grupy EBI w operacji, EFL podejmie zobowiązanie umowne do wygenerowania kwoty czterokrotnie większej niż gwarantowany portfel w ramach nowego wsparcia finansowego dla nowych, realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa projektów kwalifikujących się do finansowania z EFIS.

"Przełoży się to na udostępnienie beneficjentom końcowym nowego finansowania MŚP na łączną kwotę nawet 3,1 mld zł (równowartość 723 mln euro), przy czym przekazanie części środków o wartości 1,76 mld zł (411 mln euro) było możliwe dzięki EFI, a części o wartości 1,26 mld zł (294 mln euro) - dzięki EBI. Takie dodatkowe środki zwiększą dostęp przedsiębiorstw do finansowania oraz uruchomią nowe inwestycje, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i innowacyjności oraz wzrostu gospodarczego" - podano także.