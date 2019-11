Grupa Enea wybuduje nowe źródło kogeneracyjne w Pile za ponad 48 mln zł

"Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł z wynikiem pozytywnym ocenę formalną i znalazł się na liście projektów, które zostały pozytywnie ocenione przez NFOŚiGW. Chciałbym podkreślić, że wszystkich wniosków było ponad 200, a sito kwalifikacyjne bardzo gęste i rygorystyczne. Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę w Pile nowoczesnego, stabilnego źródła produkcji ciepła i energii elektrycznej zgodnego z najwyższymi standardami środowiskowymi. Najbliższy czas poświęcimy na finalizację formalności, aby niezwłocznie przystąpić do realizacji projektu kogeneracyjnego" - powiedział prezes MEC Piła Rafał Łaski, cytowany w komunikacie.

MEC Piła na realizację projektu otrzymał dofinansowanie od NFOŚiGW ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pieniądze będą pochodzić z puli przeznaczonej na promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Całkowita wartość projektu to ponad 48,6 mln zł brutto, a wnioskowana wysokość dofinansowania to blisko 18,5 mln zł, podano także.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, Miejska Energetyka Cieplna Piła zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego węgla i emisji m.in. CO2 do atmosfery. Inwestycja wpisuje się w unijne regulacje, a także założenia projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040, który zakłada modernizację polskiego ciepłownictwa i rozwój nowoczesnej kogeneracji, podano także.