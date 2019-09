Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 54 mln zł. Czynniki takie jak wzrost kosztu zużycia paliw oraz uprawnień do emisji CO2, a także wzrost kosztów stałych (remont średni jednej z jednostek wytwórczych) były w głównej mierze odpowiedzialne za obniżenie wyniku tej Linii. Pozytywny wpływ na EBITDA tego obszaru miały wyższe przychody ze sprzedaży energii i zielonych praw majątkowych.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 235 mln zł. Na wynik w II kwartale 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zasadniczy wpływ miały następujące czynniki:

- rozwiązanie 50 mln zł rezerwy utworzonej w 2018 roku w całkowitej kwocie 136 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G (zdarzenie jednorazowe). Zdarzenie to w dużej mierze zabezpieczyło wyniki II kwartału 2019 roku przed negatywnym wpływem Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, podano także.

Spółka podała, że w związku z wejściem w życie Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia, Energa-Obrót S.A. w wynikach za I półrocze 2019 roku uwzględniła korektę in minus przychodów ze sprzedaży (w związku z koniecznością obniżenia cen sprzedaży do poziomu z 30.06.2018 roku) oraz zaksięgowała szacunek kwoty różnicy ceny (potocznie zwaną ,,rekompensatą") dla tego okresu, skalkulowanej w oparciu o opublikowane części składowe służące do jej wyliczenia.