Grupa Ergo Hestia miała 384,57 mln zł zysku netto, 6,54 mld zł składki w 2018 r.

STU na Życie Ergo Hestia zebrało w całym 2018 roku 442,85 mln zł składki przypisanej brutto, co oznacza wzrost o 5,7% w skali roku. Zysk netto spółki wyniósł 21,44 mln zł (dynamika 1739,6%), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 27,13 mln zł (dynamika 100,8%).

"Sukcesem zakończyła się transformacja modelu biznesowego od dystrybucji zaawansowanych produktów ubezpieczeniowych w kierunku kompleksowych usług dających dodatkowe korzyści klientom. Nowa platforma ubezpieczeń korporacyjnych - Hestia Corporate Solutions - to odpowiedź na wyzwania cyfrowej gospodarki . Inżynierowie z Hestii Loss Control zbudowali centrum ryzyk cybernetycznych, tworząc paletę usług predykcji i prewencji, które pomagają klientom Ergo Hestii zabezpieczyć pewność ciągłości biznesu. Oferta ubezpieczenia zakłada również serwis inżynierski w zakresie testów podatności infrastruktury IT na zagrożenia atakami cybernetycznymi, a jej uzupełnieniem jest wsparcie klienta po szkodzie w zakresie odzyskiwania danych" - czytamy dalej.

Grupę Ergo Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU Ergo Hestia SA i STU na Życie Ergo Hestia SA. Spółki oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy Ergo Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy Ergo Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.